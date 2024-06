『ジェン・ブイ』シーズン2、あのキャラの後釜が決定

Amazon Prime Video(アマゾンプライム)で配信中の異色スーパーヒーロードラマ『ザ・ボーイズ』のスピンオフ『ジェン・ブイ』シーズン2に登場する新たな学部長役が決まった。米Entertainment Weeklyなど複数のメディアが伝えている。(※本記事はシーズン1のネタバレを含みますのでご注意ください)

アメリカに唯一ある、次世代のスーパーヒーローを育成するための大学、ゴドルキン大学の新たな学部長役に決まったのは、『レギオン』のクラーク役や『マンハント 〜リンカーン暗殺犯を追え〜』のエイブラハム・リンカーン大統領役で知られるハミッシュ・リンクレイター。レギュラーキャストとして参加する。

