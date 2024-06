起業家18人が自分らしい生き方・働き方を提案！Lutz『プチ起業＆未来日記フェス2024』

Lutzは、オンライン集客を活用して日本全国・世界で活躍するTOP起業家18人で『プチ起業&未来日記フェス2024』を、2024年6月6日(木)〜6月10日(月)の5日間、開催します。

Lutz『プチ起業&未来日記フェス2024』

開催日時 : 2024年6月6日(木)〜6月10日(月)20:00〜22:30

会場 : LIVEサミット参加者専用オンラインFacebookグループ、

Zoomウエビナー会場

参加費 : 無料

定員 : 3,000人

お申し込み :

プチ起業フェス

参加対象 : 会社員、ママやコーチ、コンサルタント、セラピスト、

エステティシャン、講師業など行う30代〜60代の起業家

企画 : Lutz(ルッツ)

お問い合わせ先: 03-4500-7892

<出演講師>

各界で活躍する起業家18人(敬称略)

山崎 拓巳 夢実現プロデューサー

原 邦夫 ほめ育グループ 代表

崎本 正俊 長女専門「口コミ起業」コンサルタント

石井 光枝 株式会社 Earth space 代表取締役

内田 直 ハワイ在住ビジネスの塾長

まやきょうこ 開運マイルマスター

高野 貴士 株式会社ビジョンリープホールディングス代表取締役

下釜 創 次元融合ビジネスアカデミー主催

三上 美幸 おうち起業コンサルタント

水葵 暁子 革命ライティング講座主宰

青木 メグ 一般社団法人出版サポーター協会 代表

龍女神 あこ 波動エネルギーの専門家

宮川 晴代 伝える力研究所株式会社 代表取締役

耀彩 蘭梨 フィットネスマハロティーナ代表

上野 ハジメ プレミアライフデザイン協会 代表

御子柴 詩織 うるおい漢方の専門家

天乃 愛湖 潜在意識書き換えの専門家

三浦 さやか 株式会社Lutz 代表取締役

■セミナー概要

起業や副業のノウハウを提供することで、働き方にも様々な選択があることを提案するセミナー・イベントです。

本フェスは、主にビジネス構築やそれに必須のスキル習得の分野で活躍する人々が集まり、誰もが簡単に始められる起業・副業に必須のマーケティング知識やスキル向上、メンタル面の強化などを目的としています。

講師自身が成功した起業や副業に関してのスキルアップ、マーケティング知識、その取り組み方や工夫などについて講義します。

また、さらに本イベントでは、参加者が刷新した未来のライフプランを構築できるような実践的なスキルやテクニックを学べます。

本フェスイベントは、参加される多くの人々にとって非常に有益であり、スキルアップや自己啓発のための貴重な機会となります。

さらに、参加者同士が交流することで新しいアイデアを得たり、ビジネスのネットワークを広げたりすることもできます。

