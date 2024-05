【トランプ(アニマル柄)】8月上旬 発売予定価格:1,320円【ダイヤモンドの剣ルームライト】8月上旬 発売予定価格:5,720円

インフォレンズは、「マインクラフト」海外公式グッズ「トランプ(アニマル柄)」(税込1,320円)と「ダイヤモンドの剣ルームライト」(税込5,720円)を8月上旬に発売する。

「トランプ(アニマル柄)」は「マインクラフト」に登場する「ブタ」、「パンダ」、「キツネ」などのキャラクターが描かれたトランプとなっている。

「ダイヤモンドの剣ルームライト」は全長約40cmで「マインクラフト」のダイヤモンドの剣をルームライトで再現。壁掛けも横置きも可能なデザインで、常時点灯、ゆらめき点灯、音に反応しての点灯の3パターンの光り方が楽しめる。

