Lauv、未発表コンテンツのチラ見せも予告？「Weverse」公式コミュニティがオープン

本日(16日)、グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」にて、米国のマルチパフォーマーアーティストLauvの公式コミュニティがオープンした。Lauvは今後、Weverseを通じてグローバルなファンダムとより親密な関係を築いていく。スーパーファンはコミュニティフィードやWeverse LIVEなど、様々な機能を通じて彼の姿やメッセージを楽しむことが可能となる。

Lauvが手がけた大ヒット曲「I Like Me Better」はRIAA(アメリカレコード工業会)よりマルチプラチナム認定を受け、世界的に大進出した。2020年にリリースしたアルバム「〜how i'm feeling〜」では、BTS(防弾少年団)やトロイ・シヴァン(Troye Sivan)など、数多くの人気アーティストとコラボレーションを果たし、全世界でストリーミング再生数100億を超える記録を達成した。Lauvは、「ついにWeverseにコミュニティをオープンすることが出来て本当に楽しみです! グローバルファンベースと通じ合う機会ができるのは貴重で、Weverseを通じてダイレクトに伝えることができるのは本当に特別な体験だと思っています」とし、「もしかしたら、未発表のコンテンツのチラ見せもあるかもしれないので、楽しみにしててくださいね」と語った。Weverseは、コナン・グレイ(Conan Gray)やUMI、thuyに加えてLauvなど、続々と人気アーティストがコミュニティをオープンする中、ユニバーサル・ミュージック・グループ(UMG)との業務提携を発表し、音楽業界の中で大きく注目を集めている。Weverseでは、すでに130組のアーティストコミュニティがオープンしており、245の国と地域で利用可能となっている。3月にWeverseで公式コミュニティをオープンしたコナン・グレイは、4月11日にWeverse LIVEで最新のアルバム「Found Heaven」の、Weverseでしか手に入らない特別版のCDとレコードを発表。Weverse LIVE中、スムーズに公式商品を購入できる“LIVE to Shop”機能で特別版を紹介し、注目を集めた。4月2日に公式コミュニティをオープンしたUMIは、Weverse LIVEやコミュニティを通じてファンと積極的に交流している。2022年のデビューアルバム「Forest in the City」は世界的な進出を遂げ、BTSのメンバーVとコラボレーションを果たしたシングル「wherever u r(feat.V of BTS)」は、2024年のチャートを席巻した。WEVERSE COMPANYの代表取締役チェ・ジュンウォンは、「我々はサービスを改良&拡充してアーティストをより広いジャンルや地域に広げられるよう努力しています」とし、「音楽の境界を越えて、多くのアーティストを迎え入れることができ、とても刺激的なフェーズを体験しています」と述べた。さらに「Weverseは続々とグローバルアーティストを迎え入れて究極のスーパーファンプラットフォームに進化するため、今後の発表に向けて準備を進めています」と明かした。