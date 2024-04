ヘンリー王子とメーガン妃が、Netflixで2本の新シリーズを制作することが明らかになった。1本はメーガン妃による料理やガーデニングなどを紹介するライフスタイルの番組で、2本目はヘンリー王子が愛するポロ競技の世界を捉えたものだという。現在のところ両シリーズは制作の初期段階に入っており、詳細については数か月以内に発表される予定だ。ヘンリー王子とメーガン妃が、Netflixで2本の新たなノンフィクションシリーズを制作中であると、現地時間11日に米メディア『Deadline』で報じられた。

新たに制作される2本のシリーズは、ライフスタイルとポロ競技に焦点を当てたものだ。どちらも制作の初期段階であり、タイトルと公開日は数か月以内に発表される予定だ。夫妻は2020年に「アーチウェル・プロダクション」を通してNetflixと大型契約を結んでおり、今回のプロジェクトはその一部である。第1シリーズは、メーガン妃が料理やガーデニング、エンターテインメント、友情関係などを披露する番組だ。ソニー・ピクチャーズ・テレビジョンのインテレクチュアル・プロパティ・コーポレーションが制作し、メーガン妃は「アーチェウェル・プロダクション」のノンフィクション部門責任者シャネル・ピスニク氏とともに制作総指揮を務める。第2シリーズは、ヘンリー王子が愛するポロ競技のプロフェッショナルの世界を描いており、主にフロリダ州ウェリントンで行われた全米オープンポロ選手権で撮影されたものだという。ボードウォーク・ピクチャーズが制作し、ヘンリー王子夫妻とピスニク氏が制作総指揮を担当する。Netflixはポロに焦点を当てたシリーズについて、「主に美的で社交的なイメージで知られる、このスポーツ(ポロ)の世界を探求するものである。競技が本来持つ気骨と情熱を引き出し、選手が最高レベルで競い合う姿を捉えたものだ」と述べている。Netflixでは2022年12月、ヘンリー王子とメーガン妃の出会いから現在までを描いたドキュメンタリー番組『ハリー&メーガン』を配信した。さらに2023年8月には、ヘンリー王子がパトロンを務める負傷軍人の国際スポーツ大会「インヴィクタス・ゲーム」に出場した選手を追うドキュメンタリー番組『ハート・オブ・インビクタス −負傷戦士と不屈の魂−』を配信した。ちなみに2021年には、メーガン妃が歴史上の影響力のある女性からインスピレーションを受けた12歳少女の冒険を描くアニメーションシリーズ『Pearl』の制作総指揮を務めると発表された。しかし2022年5月に、Netflixが加入者減少によるコスト削減のため、同シリーズを中止していた。画像は『Invictus Games Foundation Instagram「It was wonderful for The Duke and Duchess of Sussex to join us for the Family & Friends party」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)