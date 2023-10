デリケートゾーン用の弱酸性石鹸！ペリカン石鹸「VIO CLEAN」

ペリカン石鹸は、乳酸桿菌を配合したデリケートゾーン用の弱酸性石鹸「VIO CLEAN」を2023年10月より発売します。

ペリカン石鹸「VIO CLEAN」

商品名(通常サイズ):ヴィオクリーン

価格 :1,320円(税込)

商品容量 :105g

商品名(ミニサイズ):ヴィオクリーン

価格 :330円(税込)

商品容量 :17g

販売チャネル :公式オンラインショップ、ドラッグストア、他

オンラインショップ販売ページ: https://pelicansoap.net/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=PVIOCS

デリケートゾーンを正しく洗えていますか?

生理のたびにデリケートゾーンのお肌が荒れる…

ストレスや疲れが原因でニオイ(*1)が気になるようになった…

下着でこすれて黒ずみ(*2)が気になる…

多くの女性が抱えるデリケートゾーンのお悩みはデリケートゾーンのムレや雑菌(=悪玉菌*)の繁殖で肌バリア機能が低下することで発生します。

そこでペリカン石鹸は、多すぎる悪玉菌*を洗い流し、デリケートゾーンの肌バリア機能をサポートする善玉菌(乳酸菌)**をプラス。

通常、乳酸菌**配合の商品はデリケートゾーンを洗った後に塗布するタイプや飲むタイプが一般的だが、本商品は、日常的に行う“体を洗う”という行為だけでデリケートゾーンの肌トラブルの元となる肌荒れを防ぐ石鹸です。

VIO CLEAN 石鹸

■99%以上が保湿・洗浄成分!こだわり抜いた弱酸性石鹸

泡や液体タイプの洗浄料ではなく、石鹸にした理由。

それは、液体洗浄料はほとんどが水でできており、保湿・洗浄成分がわずか10%程度しか配合できないのに比べ、石鹸であれば水で成分を薄めることなく製造できるからです。

VIO CLEANの保湿・洗浄成分は、なんと99%以上。

デリケートな部位に使うものだからこそ、刺激の少ない成分を使って、確かな効果のある商品をつくりたい!そう考えました。

また石鹸は通常アルカリ性のため、洗浄力がとても強く、敏感なデリケートゾーンには刺激になったり、必要な善玉菌**まで洗い流してしまいます。

そこでペリカン石鹸史上初の弱酸性石鹸の開発がスタートしました。

■困難を乗り越え完成したVIO CLEAN

試作をしていく中で、4分の1以上が天然クレイ(ベントナイト:洗浄補助成分)のため石鹸がドロドロと溶けて原型がなくなる・全く泡が立たない・大量の粉が工場内に舞い作業にならない…など、多くの困難に直面しましたが、そこから何度も改良を続けてVIO CLEANは誕生しました。

発売前のモニターアンケートでは、保湿感や低刺激な洗い心地に感動した!というお声をいただいています。

商品特長

●お肌のバリア機能をサポートする善玉菌(乳酸菌)**を配合。

●主成分は泥(ベントナイト:洗浄補助成分)。

汚れを吸着し、代わりに潤いを与えてくれる泥はデリケートゾーンの洗浄に適しています。

●オリゴ糖スクラブ(*3)を配合。

善玉菌**と相性が良く、細やかな粒子でやさしい肌あたりが特長です。

商品特長

【黒ずみ※2 が気になる方にも!2WAY使いでスペシャルケア】

デリケートゾーン の黒ずみ(*2)が気になる方は、週1回だけ石けんで直洗いしましょう。

オリゴ糖(*3)の細やかなスクラブが黒ずみ(*2)の原因である頑固な汚れを除去します。

●皮膚科専門医の立ち合いのもと、敏感肌の方を対象にした刺激感を評価するスティンギングテストを実施。

敏感肌の方でも安心して使えます。

※全ての方に皮膚刺激が発生しないわけではありません。

●100%天然精油でできたナチュラルハーブの香り

●パラベン・鉱物油・アルコール・着色料・合成香料・シリコン 不使用

●脱プラスチック!紙包装の使用

持続可能な未来のために、適正に管理された森林から生まれたFSC認証紙を使った紙素材のフィルムを採用しました。

■お試し用のミニサイズも同時発売!

VIO CLEAN ミニサイズ

*1 ニオイの元になる汚れを洗い流すこと

*2 古い角質汚れ

*3 ラフィノース

* 黄色ブドウ球菌など

** 乳酸桿菌(整肌成分)

