米ミシガン州を通る高速道路で今月21日、カウボーイが牛を追いかける光景を車載カメラが捉えた。この牛は近くから逃げ出して高速道路に侵入してしまったそうで、投げ縄を使って牛を捕獲する様子には「ミシガン州にはまだカウボーイがいたのか!」など驚きの声があがっている。米ニュースメディア『UPI』などが伝えた。

米ミシガン州オークランド郡ホーリー・タウンシップ近辺を通る州間高速道路75号線で今月21日の午後2時50分、近くから逃げ出した牛の“レスター(Lester)”が侵入し、ミシガン州警察に交通規制の要請が入った。レスターの飼い主によると、レスターは6週間も前から行方不明になっていたそうで、Facebookで情報提供を呼びかけていた。

この投稿を見た地元に住むクレイ・フィルポットさん(Clay Philpot)は、レスターを見つける手助けをすることにした。前日の20日、クレイさんは仕事が終わった後に周辺を捜索していたところ、レスターを目撃し、飼い主に報告した。ようやく見つかった手がかりを逃すわけにはいかず、翌日にはジャクソン郡からカウボーイチームが招集され、レスターの捕獲作戦が始まった。

カウボーイたちはレスターを砂利採取場に追い詰めようとしたが上手くいかず、レスターは高速道路に面した林の中に迷い込んでしまった。当時の様子を同行したパトカーの車載カメラが捉えており、1人のカウボーイが茂みに入ってレスターを捜す様子が映っている。高速道路には一般車両が何台も走行しており、カウボーイの他にバギーを用いてレスターを捜す人の姿も確認できる。しばらくすると茂みの中からレスターが現れ、道路に侵入して走り出してしまった。

カウボーイは追いかけながら右手で大きく投げ縄を回し始め、可能な限りレスターに近づいて縄を投げると、輪がレスターの頭を捕らえた。レスターは走り続けていたが、後ろからやって来たバギーが進行方向を妨げる形で走行し、中央分離帯に誘導してレスターを捕獲することができた。その後、レスターにケガが無いことが確認され、トレーラーで動物保護施設に運ばれたという。

なおこの影響で一部通行規制が行われたが、約1時間後に規制が解除されている。

カウボーイチームの一員として捕獲を手伝ったクレイさんは、「ホーリーに住んで20年になるけれど、まさか75号線で牛を追いかけることになるなんて思いもしませんでした」とコメントしている。

当時の動画はミシガン州警察のTwitterで公開され、デニムをはいてカウボーイハットを被り、投げ縄を使って牛を捕獲する様子が話題を呼んだ。ユーザーからは「これぞ本物のカウボーイだ」「この人の乗馬スキルはすごいよ」「ミシガン州にはまだカウボーイがいるのか!」といった驚きの声が寄せられた。

