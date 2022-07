Amazonで特定の本を購入する際に、その本の販売が正規の出版者ではなく、著作権侵害をしている第三者が発送する場合があると告発する声が挙がっています。そのような業者から送られてきた本は紙が通常よりも薄かったり、小さく裁断されてデザインが途切れていたりしており、ひどいものでは全くの白紙で届いたケースもあります。

Amazon lets anyone say they're selling a particular book, and proceeds to route order to their inventory. https://t.co/00bs6FGWQM — François Chollet (@fchollet) 2022年7月8日

プログラミング言語のPythonに関する技術書を出版しているマット・ハリソン氏のブログによると、ハリソン氏が自費出版していた電子書籍について、一部読者から「Kindle版の品質が悪い」とクレームを受け取りました。Kindleで出版していないハリソン氏が改めて確認すると、匿名の出版者が同氏の書籍をKindle上にアップロードし、Amazon上で販売していたことが発覚しました。

また、ディープラーニングやPythonに携わる技術者のフランソワ・コレット氏も同様の被害をTwitterで報告しています。コレット氏によると、自身が出版している「Deep Learning with Python」という本について、Amazon上で「SacredGamez」という身に覚えのない販売者によってKindle版およびペーパバックが販売されているとのこと。コレット氏は何度もAmazonに問い合わせているものの明確な対応はなく、「Amazonで偽物を購入するのではなく、正しい出版元から購入して下さい」と呼びかけています。

If you click "buy", you won't get the actual book from Manning. You get a low-quality counterfeit printed by the fraudulent seller (from the book PDF) pic.twitter.com/qAD2rg5a00— François Chollet (@fchollet) 2022年7月8日

コレット氏は通常の書籍とAmazonで匿名の出版者から購入した場合の偽物とを比較して「偽造品を見分ける方法」を紹介しています。コレット氏によると、偽物の印刷品質はかなり悪くカラーの色合いがくすんでいたり、紙が薄く本の厚さが明らかに違っていたり、通常の本より小さく裁断されていたりと、明確な違いがあるとのこと。

A: The surest way to check is to try to register it with Manning at: https://t.co/WAQ42jTz7I

Other than that, the fakes have much lower print/make quality.

- Darker cover colors.

- Flimsier paper.

- Poorly bound.

- Cut smaller. pic.twitter.com/xChRUuXQIr— François Chollet (@fchollet) 2022年7月23日