『ウォーキング・デッド』新スピンオフ、『Tales of The Walking Dead』キャストが発表！

米AMC製作による大人気ドラマ『ウォーキング・デッド』の新スピンオフとなる『Tales of The Walking Dead(原題)』に出演するキャストが発表された。米TV Lineが報じている。

『Tales of The Walking Dead』は、過去ユニバースに登場したキャラクターや新しい登場人物を毎話ごと1人ずつ取り上げ、彼らの過去や背景など今まで語られなかった物語を紐解いていく。

この度、発表されたキャストは、医療ドラマの金字塔『ER 緊急救命室』のマーク・グリーン役でお馴じみのアンソニー・エドワーズ、警察コメディドラマ『ブルックリン・ナイン-ナイン』のテリー・ジェフォーズ刑事役で知られるテリー・クルーズ、NetflixのSFドラマ『ロスト・イン・スペース』に出演しているパーカー・ポージー、『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』のポピー・リウ、『ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え!』ジリアン・ベルの5人。

