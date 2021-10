Netflixとデヴィッド・フィンチャーが再タッグ！新プロジェクトを発表

Netflixが政治サスペンスドラマ『ハウス・オブ・カード 野望の階段』や犯罪心理スリラードラマ『マインドハンター』でタッグを組んだデヴィッド・フィンチャーとの新プロジェクトを発表した。米Comicbook.comが報じている。

今月13日(水)にNetflixの公式Twitterアカウントが、「明日、デヴィッド・フィンチャーから特別な何かが届きます」と告知し、フィンチャーとの新プロジェクトを示唆していた。

なかには、『マインドハンター』がシーズン3へ更新されるのではないかと期待したファンもいたようだが、フィンチャーとの再タッグが発表されたのがNetflixの映画アカウントからだったため、『Mank/マンク』(2020年)に続く新作ではないかとも予想されていた。

From executive producer David Fincher...

VOIR, a new documentary series of visual essays celebrating cinema, from the mind of one of film's modern masters.