エリザベス女王の妹、新マーガレット王女役が決定！『ザ・クラウン』ファイナルシーズン

英国女王エリザベス2世の治世を描いたNetflixの人気ドラマ『ザ・クラウン』。年代ごとにキャストが一新されることでも知られる本作で、ヘレナ・ボナム・カーター(『ハリー・ポッター』シリーズ)からマーガレット王女役を引き継ぐキャストがこの度、明らかになった。米Deadlineが報じている。

今年1月にシーズン5で終了することが発表された本作。すでに新エリザベス女王役には、映画『ハリー・ポッター』シリーズのドローレス・アンブリッジ役で知られるイメルダ・スタウントンがキャスティングされている。

そして今回、そのエリザベス女王の妹マーガレット王女を演じることに決まったのは、2017年公開の映画『ファントム・スレッド』でオスカーにノミネートされたレスリー・マンヴィル。

Lesley Manville will play Princess Margaret in the fifth season of The Crown. pic.twitter.com/R5aZEBOW0t