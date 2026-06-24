モーニング娘。’２６」が２４日、東京・日本武道館で春ツアー（１２会場２６公演）のファイナル公演を行い、３人の新メンバーがお披露目された。最初のＭＣで新たに加入する１８期生が登場。安田美結（１４）、鈴木もあ（１３）、石川華望（１２）が登場し、自己紹介を行った。名前や年齢とともに好きな給食についても紹介。それぞれ「フルーツポンチ」（安田）、「揚げパン」（鈴木）、「ココアパン」（石川）と回答し、初