24年ぶりに出場したワールドカップは、厳しい結果となった。トルコ代表は現地６月19日、北中米Ｗ杯のグループステージ第２節（D組）でパラグアイ代表とサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで激突した。第１節のオーストラリア戦を０−２で落としていたトルコ。決勝トーナメント進出のためには、第２戦で勝点を積み上げなければいけない状況だった。しかし、開始２分に先制点を献上する厳しい展開。45＋３分に相手MFの