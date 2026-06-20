「深くお詫びする」パラグアイに０−１敗戦でGS敗退。トルコMFアルダ・ギュレルが胸を痛める「非常に残念で恥ずかしく思っている」【Ｗ杯】

「深くお詫びする」パラグアイに０−１敗戦でGS敗退。トルコMFアルダ・ギュレルが胸を痛める「非常に残念で恥ずかしく思っている」【Ｗ杯】