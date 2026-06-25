元TOKIOの山口達也氏（54）が6月24日、YouTubeチャンネルを開設し初回配信を行った。【こちらも読む】中居正広氏の公式サイト継続で飛び交う「引退撤回説」 それでも復帰は絶望的と言われる根拠山口氏は23日に自身の?で告知し、「今の自分に何ができるのか 出来る事を精一杯」「『チャンネル登録、宜しくお願いします』←これ、言ってみたかったです」と紹介。2018年5月にTOKIOを脱退した山口氏は23年に「株式会社山口達也」