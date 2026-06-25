のファンクラブは6月15日に終了となりました。櫻井翔さん（44）や松本潤さん（42）は、新たに個人のファンクラブを開設する準備を進めているそうです。二宮和也さん（43）はすでにファンクラブを開設しており、今後相葉雅紀さん（43）からも開設についての知らせがあるでしょう」（スポーツ紙記者）5月31日のライブをもって活動を終了した。ファンに最後の感謝を伝え、ファンクラブも幕を下ろした。「最後の新曲である『Five