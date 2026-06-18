セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、手軽に異国の味が楽しめる「世界のパン博」シリーズの新商品「スイートチリソースのバインミー」を6月23日から、順次発売します。【画像】パクチーたっぷり！ローストポーク＆なますもあふれてる「スイートチリソースのバインミー」をもっと見る！新商品は、ベトナム発祥の人気サンドをアレンジ。うまみのあるローストポーク、香りが広がるパクチー、甘酸っぱいなますを組