北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第１戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で、日本はオランダに執念で２―２の引き分けに持ち込んだ。左足の負傷でチームを離脱した前主将のＭＦ遠藤航（３３＝リバプール）が、イレブンをたたえた。日本は後半開始早々、オランダに先制を許したが、同１２分にＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）が同点弾を決める。さらに勝ち越しされたが、同４４分にＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）のヘッド