【南アフリカ】 実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）18:00 予想1.6%前回0.8%（前年比) 【メキシコ】 消費者物価指数（CPI）（5月）21:00 予想-0.11%前回0.2%（前月比) 予想4.08%前回4.45%（前年比) 【米国】 貿易収支（4月）21:30 予想-555.0億ドル前回-603.0億ドル 中古住宅販売件数（5月）23:00 予想407.0万件前回402.0万件 予想0.9%前回0.2%（前月比) 卸売在庫（確報値