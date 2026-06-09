【南アフリカ】
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）18:00
予想　1.6%　前回　0.8%（前年比)

【メキシコ】
消費者物価指数（CPI）（5月）21:00
予想　-0.11%　前回　0.2%（前月比)
予想　4.08%　前回　4.45%（前年比)

【米国】
貿易収支（4月）21:30　
予想　-555.0億ドル　前回　-603.0億ドル
中古住宅販売件数（5月）23:00　
予想　407.0万件　前回　402.0万件
予想　0.9%　前回　0.2%（前月比)

卸売在庫（確報値）（4月）23:00
予想　0.5%　前回　0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想　N/A　前回　2.8%（卸売売上高・前月比)

【カナダ】
国際商品貿易（4月）21:30
予想　21.0億カナダドル　前回　17.8億カナダドル

※予定は変更されることがあります。