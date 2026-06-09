これからの予定【経済指標】
【南アフリカ】
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）18:00
予想 1.6% 前回 0.8%（前年比)
【メキシコ】
消費者物価指数（CPI）（5月）21:00
予想 -0.11% 前回 0.2%（前月比)
予想 4.08% 前回 4.45%（前年比)
【米国】
貿易収支（4月）21:30
予想 -555.0億ドル 前回 -603.0億ドル
中古住宅販売件数（5月）23:00
予想 407.0万件 前回 402.0万件
予想 0.9% 前回 0.2%（前月比)
卸売在庫（確報値）（4月）23:00
予想 0.5% 前回 0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 2.8%（卸売売上高・前月比)
【カナダ】
国際商品貿易（4月）21:30
予想 21.0億カナダドル 前回 17.8億カナダドル
※予定は変更されることがあります。
実質ＧＤＰ（2026年 第1四半期）18:00
予想 1.6% 前回 0.8%（前年比)
【メキシコ】
消費者物価指数（CPI）（5月）21:00
予想 -0.11% 前回 0.2%（前月比)
予想 4.08% 前回 4.45%（前年比)
【米国】
貿易収支（4月）21:30
予想 -555.0億ドル 前回 -603.0億ドル
中古住宅販売件数（5月）23:00
予想 407.0万件 前回 402.0万件
予想 0.9% 前回 0.2%（前月比)
卸売在庫（確報値）（4月）23:00
予想 0.5% 前回 0.5%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 2.8%（卸売売上高・前月比)
【カナダ】
国際商品貿易（4月）21:30
予想 21.0億カナダドル 前回 17.8億カナダドル
※予定は変更されることがあります。