本拠地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースは6日（日本時間7日）、本拠地でエンゼルスに9-1で快勝した。前日の同カードで先発登板し、7回2安打無失点、メジャー自己最多の10奪三振と好投した佐々木朗希投手の姿が中継に映ると、球団OBは「人生最高の日と言えるでしょう」と注目した。佐々木は5日（同6日）、初回からエンジン全開。トラウトとメックラーを三振に斬ると、2回にはメジャーで自己最速となる100.6マイル（約161.9キ