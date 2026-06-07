人付き合いが多いほど充実している――そんな思い込みを、哲学者ショーペンハウアーは静かに覆す。心の平穏を保つために必要なのは、人間関係を広げることではなく、意識的に絞ることかもしれない。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生のヒントを探る。（構成／