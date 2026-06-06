■『RIZIN LANDMARK 14 in SENDAI』（6日／ゼビオアリーナ仙台）第3試合5分3ラウンド／57キロ【インタビュー動画】冨澤大智「9月に皇治選手とやるのもアリかな」怪物くんvs.井原戦の勝敗予想も【試合後インタビュー】◯冨澤大智X加藤瑠偉1ラウンド4分37秒TKO（グラウンドパンチ）加藤瑠偉のタックルをしのいで見事なTKO勝利を飾った冨澤が、MMAファイターとしての自身の進化、9月の京セラドーム大阪大会で対戦したい選手、