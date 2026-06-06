面白い女性ユーチューバーだと思って見ていたら、実はアイドルだった。韓国女性グループ「RESCENE（リセンヌ）」でそのような逆転現象が発生している。【写真】「可愛いビキニボディ」は適切？K-POP未成年アイドル“性的消費”問題グループの存在を知ってから個々のメンバーを認識するのではなく、ウォニという個人を先に知り、その後にRESCENEへ行き着く人が増えている。そのトレンドを象徴するように、ウォニの個人YouTubeチャン