開催：2026.6.6 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 3 - 13 [オリオールズ] MLBの試合が6日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとオリオールズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージ、対するオリオールズの先発投手はブランドン・ヤングで試合は開始した。 1回表、3番 アドリー・ラッチマン 5