道南食品は6月2日、北海道エリア限定の土産菓子「北海道 生食感チェルシー」から、新フレーバー「メロンスカッチ味」を期間限定で発売した。希望小売価格は税込972円。今回も北海道エリア限定とし、道内の観光土産品取扱店で販売する。店舗により販売開始が遅れる場合や取り扱いのない場合もある。2024年8月、新千歳空港での先行販売で登場した「北海道 生食感チェルシー」は、北海道産の発酵バターや生クリーム、糖原料などを使用