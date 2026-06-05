スカイマークとクラシエは、夏休み限定のコラボレーション企画を実施する。発売40周年を迎える知育菓子「ねるねるねるね」と連携し、ファミリー層を中心とした旅行者向けに機内での特別な体験を提供する。7月16日から約3週間、機内最前列のフォワードシートに「ねるねるねるね」40周年記念ロゴをあしらった特別デザインのヘッドレストカバーを設置する。あわせてフォワードシート利用者限定で、「ねるねるねるね ぶどう味」または