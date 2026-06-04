歌手の華原朋美（51）が3日、Xを更新。6歳の息子とお風呂に行った写真を公開した。【映像】華原朋美 息子との水着ショットSNSで、水着姿でプールを楽しむ様子や、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで遊ぶ写真など、息子とのプライベートショットを投稿している華原。華原朋美、6歳の息子とお風呂に行った写真を公開3日は「アペゼでお風呂ぷくぷく。帰ってねむるー」と、名古屋のスパで撮影した、息子との2ショットを公開した