テレビアニメ『名探偵コナン』30周年を記念したイベント「名探偵コナンランド」が、2026年6月12日から全国15か所の三井ショッピングパーク、三井アウトレットパークで巡回開催される。【画像一覧】会場で遊べるアトラクションや景品、オリジナルグッズの一例など開催スケジュールは以下の通り。6月12日〜6月21日三井ショッピングパーク ららぽーと横浜（神奈川県）6月26日〜7月5日三井ショッピングパーク ららぽーと門真・三井