川平湾は石垣島で最も美しい景勝地のひとつだ/Sam Spicer/Moment RF/Getty Images台湾・基隆（CNN）台湾からフェリーに乗って、ひと晩寝たら日本に到着――。そんな旅を実現してくれる「やいま丸」が5月末に就航した。やいま丸はサウナやカラオケルーム、デッキの上のカフェまで完備した国際旅客フェリーで、一見すると、日常から逃れてゆっくりくつろぐ旅に最適な選択肢を提供しているように見える。先月、台湾で太鼓の音と伝統的