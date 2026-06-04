サンアントニオ・スパーズは、6月4日（現地時間3日）にホームのフロストバンク・センターで行われた「NBAファイナル2026」第1戦で、ニューヨーク・ニックス相手に95－105で敗れた。 スパーズではビクター・ウェンバンヤマが26得点12リバウンド3ブロック、ステフォン・キャッスルが17得点8リバウンド、ジュリアン・シャンペニーが5本の3ポイントシュートを沈