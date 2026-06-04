【写真】ジェシーら登壇『ケロロ軍曹』試写会オフショット／福田監督とジェシーの打ち上げショット アニメ映画『新劇場版☆ケロロ軍曹復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（6月26日全国公開）の完成披露試写会が、6月3日、東京・ニッショーホールにて開催。 映画公式Xで、本作のオリジナルキャラクターであるケロン人の兄弟アルル役とデルル役を務めるジェシー（SixTONES）ら、登壇