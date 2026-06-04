ジェシーの高身長ぶりも伝わる身長180cm越えトリオが並んだ試写会オフショット公開！「にこにこでかわいい」「隣のふたりも大きくて感覚バグる（笑）」

【写真】ジェシーら登壇『ケロロ軍曹』試写会オフショット／福田監督とジェシーの打ち上げショット

アニメ映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（6月26日全国公開）の完成披露試写会が、6月3日、東京・ニッショーホールにて開催。

映画公式Xで、本作のオリジナルキャラクターであるケロン人の兄弟アルル役とデルル役を務めるジェシー（SixTONES）ら、登壇したキャストのオフショットが公開された。

■ジェシーがエプロンをつけた監督との打ち上げショットも公開

登壇したのは、ジェシー、ケロロ軍曹役の渡辺久美子、ナレーションを務める長谷川忍（シソンヌ）、本作の脚本・総監督を務める福田雄一。そして、『ケロロ軍曹』アニメ20周年記念プロジェクトの宣伝隊長やオープニング曲＆主題歌を務め、さらには本作に研究員ロボ役で出演するあの。

公開されたオフショットでは、ポスターを笑顔で指す紫色のシャツ＆スーツ姿のジェシーを、身長180cm越えの福田監督と長谷川が囲んでいる。その前で、黒いミニワンピに二ーハイーブーツをあわせたあのと、ドレス姿の渡辺が、ポスターを挟んでポーズ。

コメント欄には「いつも大きく見えるジェシーが大きい監督と長谷川さんに囲まれてる」「隣のふたりも大きくて感覚バグる（笑）」「ジェシーにこにこでかわいい」などといったファンの声が続々と到着。

また福田監督はXで、メガネ＆白Tシャツにエプロンをつけた姿のジェシーと『ケロロ軍曹』のアクスタを持った2ショットと、息子であり脚本などを手がけるマルチクリエイター・福田響志とジェシーとの3ショットも公開。3ショットでジェシーは白目を見せたお茶目な表情を披露している。

「大好きなジェシーがボケて、大好きな長谷川がつっこむのを、ただひたすら笑ってるのを、あのちゃんと久美子さんに怪訝そうに見られるっていう40分」

「今回、一緒に脚本書いてくれたなるしと一緒にささやかな打ち上げをしました。ジェシーにアルルとデルルのアクスタをプレゼントしました。めっちゃ喜んでくれてた」

など、裏話も明かしている。

こちらのコメント欄にも「アクスタ大きい！」「ビートルジュースを思い出す顔ぶれ」「ジェシー楽しそう」などといったファンの声が続々と到着している。

■映画『ケロロ軍曹』完成披露試写会オフショット

ジェシーは紫色のシャツ＆スーツ姿で登場。

■福田監督が公開したジェシーとのツーショット

ジェシーが持っているのは“アルル”と“デルル”のアクスタ。