【ランニングギア大全】ランニングを趣味とするならば、走行中のペース配分や心拍数などの自身の身体情報はぜひ知っておきたい。そんなデータの把握に便利な高精度スマートウォッチを筆頭に、ここでは普段のトレーニング意欲をアップさせてくれるモノをピックアップ。ぜひランニング体験の向上に役立ててほしい！＊＊＊【この特集で製品をオススメするランニング好きたち！】スタイリスト宇田川雄一さんスタイリスト。モノ