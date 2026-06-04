滑らかでモダンな仕上がりにベントレーは『フライングスパー』の改良型を発表した。そのスタイリングを『コンチネンタルGT』に合わせるとともに、スポーティな『S』モデルを復活させた。【画像】ラグジュアリーな4ドア・セダンが刷新、スポーティモデルも登場【ベントレー・フライングスパーを詳しく見る】全25枚デザインにおける主な変更点は、特徴的な4灯式ヘッドライトから、より一般的な2灯式への切り替えだ。これにより、新