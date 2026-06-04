滑らかでモダンな仕上がりに

ベントレーは『フライングスパー』の改良型を発表した。そのスタイリングを『コンチネンタルGT』に合わせるとともに、スポーティな『S』モデルを復活させた。

【画像】ラグジュアリーな4ドア・セダンが刷新、スポーティモデルも登場【ベントレー・フライングスパーを詳しく見る】 全25枚

デザインにおける主な変更点は、特徴的な4灯式ヘッドライトから、より一般的な2灯式への切り替えだ。これにより、新型フライングスパーは64年前にS2の生産が終了して以来、2灯式ヘッドライトを採用した初のセダンとなる。



ベントレー・フライングスパー ベントレー

一方、フロントフェンダーの小さなダクトは廃止され、トランクの表面はより滑らかな仕上がりとなった。

スポーツ志向のフライングスパーSは、ツインターボチャージャー付き4.0L V8ガソリンエンジンと電気モーターを組み合わせたプラグインハイブリッド・パワートレインを搭載し、合計出力680ps、最大トルク94.8kg-mを発生する。

この動力は、8速デュアルクラッチ・オートマティック・トランスミッションと電子制御リミテッドスリップディファレンシャルを介して四輪に伝達される。車重2.5トンでありながら、0-100km/h加速3.6秒、最高速度308km/hを実現する。

今年後半に納車開始予定

Sモデルには、ハイパフォーマンスモデルの『スピード』や豪華な『マリナー』モデルに採用されているアクティブ・アンチロールシステムやツインバルブダンパーが搭載され、「最大限のスポーティさと卓越した走行性能」を実現するよう設計されたという。

外観の刷新に加え、フライングスパーには限定生産モデル『バトゥール』向けに開発されたサウンドシステム「Naim for Mulliner」が用意される。このオプションの価格は2万5000ポンド（約500万円）だ。



ベントレー・フライングスパー ベントレー

改良型フライングスパーの受注受付は6月3日から開始されており、2026年第4四半期に顧客への納車が始まる予定だ。