台風6号は日本列島に大雨や暴風をもたらし各地で冠水や土砂崩れなどの被害が相次ぎました。今も影響が続く現地から中継でお伝えします。◇私はいま、神奈川県川崎市にいます。神奈川県東部では3日、一時線状降水帯が発生し、ここ川崎市でも大雨危険警報が出されました。3日、この場所では冠水被害が起き膝の下あたりまで水が迫る様子がありました。そのときの様子を捉えた映像には、道路一帯に水があふれ冠水した横断歩道を