「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」と「コカ・コーラ（Coca-Cola）」が、FIFAワールドカップ2026に向けたコラボレーションを発表した。新コレクションは、アディダス公式オンラインストア、CONFIRMEDアプリ、一部取扱店で6月6日に発売する。【画像をもっと見る】両者のコラボは、2002年夏の大会以来、24年ぶり2度目。アーカイヴデザインをベースに、Y2Kストリートスタイルとクラシックなスポーツスタイルを融合