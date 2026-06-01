アディダス オリジナルス × コカ コーラ　FIFA W杯2026に向けたコラボ発売

「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」と「コカ・コーラ（Coca-Cola）」が、FIFAワールドカップ2026に向けたコラボレーションを発表した。新コレクションは、アディダス公式オンラインストア、CONFIRMEDアプリ、一部取扱店で6月6日に発売する。

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両者のコラボは、2002年夏の大会以来、24年ぶり2度目。アーカイヴデザインをベースに、Y2Kストリートスタイルとクラシックなスポーツスタイルを融合させたフットウェアとアパレルをラインナップする。

フットウェアは、2000年代のアディダスを代表する4シルエットを、コカ・コーラ視点で再解釈しアップデート。コカ・コーラの象徴的な缶や瓶を想起させるデザインで、「MEGARIDE F50 COCA-COLA」（2万6400円）、「ADISTAR CONTROL 5 COCA-COLA」（1万9800円）、「PREDATOR SALA COCA-COLA」（1万7600円）、「SAMBA OG COCA-COLA」（1万7600円）、「ADILETTE OG CF COCA-COLA」（6050円）を揃える。

アパレルでは、グラフィックやロゴをあしらったトラックジャケットをはじめ、レトロなコカ･コーラ広告を前面にプリントしたジャージーやデニムパンツ、Tシャツなど全12型をラインナップ。そのほか、キャップやソックスなども用意する。価格帯は2200〜2万4200円。

■アディダス：公式オンラインストア