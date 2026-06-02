JR西日本は、「総額2,000万WESTERポイントプレゼントキャンペーン」を6月2日から30日まで開催する。山陽新幹線の新大阪〜博多駅間を含む区間を期間内に「エクスプレス予約」や「スマートEX」で利用したWESTER会員を対象に、WESTERポイント基本1,000ポイントを抽選で20,000名に付与する。スマートEX会員、JR東海エクスプレス・カード会員、JQ CARDエクスプレス会員が5月12日から6月30日までに外部ID利用サービス登録を初めて行うと