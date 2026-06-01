メ～テレ（名古屋テレビ） 4月に愛知県岡崎市の車庫兼倉庫が焼けた火事で市内に住む14歳の男子中学生が放火の疑いで逮捕されました。 非現住建造物等放火の疑いで逮捕された岡崎市の男子中学生（14）は4月27日午前0時半ごろ岡崎市美合町地蔵野の車庫兼倉庫に火をつけた疑いが持たれています。 警察の調べに対して男子中学生は「間違いないです」と容疑を認めています。 この火事で鉄骨平屋建ての車庫兼倉庫が全