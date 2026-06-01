いけすで泳ぐスルメイカ＝2025年6月、北海道函館市「イカの街」として知られる北海道函館市の水産物地方卸売市場で、2日に予定されていたスルメイカの初競りの延期が決まったことが1日、地元の卸売業者への取材で分かった。延期は2年連続。漁が同日解禁され、函館漁港からは9隻が出漁したが、ほとんど取れなかったという。昨年の解禁日も不漁で、卸売業者の函館魚市場によると、1965年の開設以来初めて初競りが延期となってい