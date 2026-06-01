高速道路で大型トレーラーの荷台を切り離し、一般道に出た後で改めて自動料金収受システム（ETC）を通過―。神奈川県警は1日、高速道路進入時のタイヤの数で料金が決まるETCの仕組みを悪用し「特大車」と「中型車」の通行料金の差額をだまし取ったとして、電子計算機使用詐欺の疑いで、運送業森田真幸容疑者（56）＝同県横須賀市＝を逮捕した。県警によると、森田容疑者は横浜町田インターチェンジ（IC）から東名高速道路に入