メ～テレ（名古屋テレビ） 「電波の日」の6月1日、電波利用や情報通信の発展に貢献した個人や団体が、東海総合通信局から表彰されました。 「電波の日」は、電波法や放送法などいわゆる「電波三法」が、1950年6月1日に施行されたことを記念して設けられました。 1日の記念式典では、電波利用や情報通信の発展に貢献した個人や団体が表彰されました。 「東海総合通信局長表彰」には、不法無線局の取り締まりを積