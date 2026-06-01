【アサヒ EGA BEER】 6月2日数量限定発売 【拡大画像へ】 アサヒビールは、新商品のテスト販売サイト「アサヒ空想開発局」が江頭 2:50さんと共同開発したビール「アサヒ EGA BEER」を、6月2日より全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどの酒類販売店にて数量限定販売する。 「アサヒ EGA BEER」は、“ビール好きの江頭 2:50さんと本気でつ