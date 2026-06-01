【第50話】 無料公開期間：6月14日まで 第50話を読む 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは6月1日、牛乳麦ご飯氏によるマンガ「ボーイッシュ彼女が可愛すぎる」第50話「ボーイッシュ彼女のドレス姿が可愛すぎる」の無料公開を「ガンガンONLINE」にて開始した。公開期間は6月14日まで。 第50話では、文化祭当日、あきらがミスコンに出場する。壇上で「最近どんどん可愛くな