【「井口裕香写真集 cappuccino」】 7月11日 発売予定 価格：3,850円 【拡大画像へ】 集英社は、7月11日に発売予定の井口裕香さんの3rd写真集のタイトルが「cappuccino」に決定したと発表し、カバーカットを公開した。本書の価格は3,850円。 本書は声優・井口裕香さんの3冊目となる写真集。ベトナムと日本で撮影を慣行し、大自然の中からムーディーなホテル