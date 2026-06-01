占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2026年6月の運勢を占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）【今月のカード：戦車（The Chariot）／逆位置】「戦車」の逆位置は、計画を立ててから動くことの大切さを表します。今月は、今後やりたいことについてじっくり考え、準備したり整えたりするのに適した期間です。ただし、準備や勉強に力を入れ過ぎて出費が増え過ぎないよう、自