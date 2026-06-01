占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「いて座」の2026年6月の運勢を占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）【今月のカード：正義（Justice）／逆位置】「正義」の逆位置は、すぐに物事を決めなくてもいいことを示します。今月は、無理に決断を急がず、少し先延ばしにしても問題のない1カ月になりそうです。焦りは禁物。よいタイミングが来るのを落ち着いて待つことが大切です。【ラッ