【いて座】2026年6月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「いて座」の2026年6月の運勢を占います。
【今月のカード：正義（Justice）／逆位置】
「正義」の逆位置は、すぐに物事を決めなくてもいいことを示します。
今月は、無理に決断を急がず、少し先延ばしにしても問題のない1カ月になりそうです。
焦りは禁物。よいタイミングが来るのを落ち着いて待つことが大切です。
【ラッキーカラー：ゴールド】
金色は、最適な判断のタイミングやチャンスを引き寄せてくれます。焦らずに流れを見極めながら、ベストな決断へと導いてくれるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
【今月のカード：正義（Justice）／逆位置】
「正義」の逆位置は、すぐに物事を決めなくてもいいことを示します。
今月は、無理に決断を急がず、少し先延ばしにしても問題のない1カ月になりそうです。
焦りは禁物。よいタイミングが来るのを落ち着いて待つことが大切です。
金色は、最適な判断のタイミングやチャンスを引き寄せてくれます。焦らずに流れを見極めながら、ベストな決断へと導いてくれるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)